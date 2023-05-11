“تبريد” تعتزم تدشين 5 محطات جديدة ضمن خططها التوسعية في الدولة

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 11 مايو 2023 10:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

قال خالد المرزوقي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد المركزي “تبريد”، إن الشركة تعتزم تدشين 5 محطات جديدة لتبريد المناطق ضمن خططها التوسعية داخل الدولة .

وبحسب “وام”، أضاف المرزوقي على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2023، أن “تبريد” تواصل خططها التوسعية في دبي وجزيرة السعديات وجزيرة الريم، وجزيرة ياس، إلى جانب توسيع عملياتها في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين.

وأشار إلى أن “تبريد” لديها حاليا 86 محطة لتبريد المناطق منها 75 محطة داخل الدولة، لافتاً إلى أن الشركة تستحوذ على 37% من حصة سوق تبريد المناطق في الإمارات الذي يصل إلى 3.5 مليون طن بـ 1.3 مليون طن منها.

وأكد أن شركات تبريد المناطق تعد لاعباً مهما في استدامة الطاقة لا سيما وأن أكثر من 60% من الطاقة تذهب لعمليات التبريد كونها أكفأ من التبريد التقليدي بنسبة 50% بما يسهم في تقليل هدر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

ولفت إلى أن “تبريد” عملت على زيادة كفاءة محطاتها مما أسهم في تجنب انبعاثات بأكثر من 1.3 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي خلال العام الماضي 2022 بما يتماشى مع أهداف الدولة لتحقيق الحيادة المناخي بحلول عام 2050.

وذكر أن “تبريد” تحتفل هذا العام بيوبيلها الفضي ومرور 25 عاما على إنشاء الشركة وتدشين أول محطة في منطقة سويحان بإمارة أبوظبي في العام 1998 .