نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تؤكد التزامها بخفض الانبعاثات الكربونية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 11 مايو 2023 12:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت معالي “سارة بنت يوسف الأميري”، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية.

وأشارت، خلال جلسة “التقنيات والسياسات لإزالة الكربون الصناعي العالمي.. منظور إماراتي”. المنعقدة ضمن “ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ”، إلى أن الإمارات تعمل على توفير التمويل المناسب.

وأضافت، وفق “البيان”، أن دولة الإمارات لا تتوقف عن البحث والتطوير واستخدام التكنولوجيا الحديثة لإحداث التغير المطلوب لتقليل الانبعاثات.