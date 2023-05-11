نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتصدر مؤشرات مرتبطة بالطاقة والبنية التحتية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 11 مايو 2023 02:49 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حققت دولة الإمارات المراكز الأولى والمتقدمة عالمياً في 5 مؤشرات رئيسة ترتبط بمنظومة عمل وزارة الطاقة والبنية التحتية. وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وتقرير تنافسية المواهب العالمية الصادر عن كلية إنسياد. وشبكة حلول التنمية المستدامة «SDSN» التابعة للأمم المتحدة، وتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتم.

وأكد معالي “سهيل بن محمد المزروعي” وزير الطاقة والبنية التحتية، أن هذا الإنجاز الجديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققت بفضل الرؤى الاستشرافية لدولة الإمارات. بقيادة صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة ،حفظه الله. وتوجيهات صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي جعلت الدولة نموذجاً عالمياً للتطور والازدهار.

وقال معاليه: “لقد أصبحت دولة الإمارات علامة من علامات التطور والازدهار والنماء، بفضل قيادتها الرشيدة التي جعلت الإمارات (وطن اللا مستحيل). حين حولت التحديات إلى فرص، والحلم إلى واقع ملموس، وأن طموح أبناء زايد كبير ونجاحاتهم متواصلة. ولن يكتفوا بما حققوه، بل سوف يواصلون مسيرة الإنجازات التي تدعم مستهدفات الريادة العالمية بمختلف المجالات بحلول عام 2071”.

وأوضح أن “تصدر مؤشرات التنافسية العالمية يعكس المبادئ الراسخة التي أرستها الدولة منذ قيام الاتحاد. والتي تقضي بتسخير العمل الحكومي لخدمة المجتمع وسعادته، وانتهاج السياسات الحكيمة والرؤى الطموحة. إلى جانب تضافر الجهود والعمل المشترك والتعاون المثمر والبنّاء مع شركاء وزارة الطاقة والبنية التحتية. لجعل الإمارات أفضل دولة في العالم وتعزيز ريادتها العالمية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمياه والنقل والإسكان”.