نشكركم على متابعتكم خبر مجموعة الإمارات تكافئ موظفيها على الأداء التاريخي وتمنحهم راتب 24 أسبوعاً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 11 مايو 2023 05:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

منحت مجموعة الإمارات مكافأة لفرق عملها توازي راتب 24 أسبوعاً على أن يتم إيداعها في رواتب شهر مايو، وتأتي المكافأة احتفاءً من المجموعة بأدائها القياسي للسنة المالية 2022/2023.

وسجلت مجموعة الإمارات خلال ذلك العام، عامها الأعلى ربحية على الإطلاق محققة أرباحاً قياسية جديدة قدرها 10.9 مليارات درهم وإيرادات بقيمة 119.8 مليار درهم.