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مجموعة الإمارات تكافئ موظفيها على الأداء التاريخي وتمنحهم راتب 24 أسبوعاً

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 11 مايو 2023 05:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

منحت مجموعة الإمارات مكافأة لفرق عملها توازي راتب 24 أسبوعاً على أن يتم إيداعها في رواتب شهر مايو، وتأتي المكافأة احتفاءً من المجموعة بأدائها القياسي للسنة المالية 2022/2023.

 

وسجلت مجموعة الإمارات خلال ذلك العام، عامها الأعلى ربحية على الإطلاق محققة أرباحاً قياسية جديدة قدرها 10.9 مليارات درهم وإيرادات بقيمة 119.8 مليار درهم.



            

محمد بن راشد ومحمد بن زايد


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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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