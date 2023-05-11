نشكركم على متابعتكم خبر حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح الحبتور في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 11 مايو 2023 06:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم (الخميس) حفل الاستقبال الذي أقامه محمد بن خلف الحبتور في فندق “حبتور بالاس دبي”، بمناسبة زفاف نجله حبتور.

وقد هنّأ سموهم العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.