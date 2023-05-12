نشكركم على متابعتكم خبر فنان تونسي ينتقد تكريم درّة.. والأخيرة تغادر المهرجان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 08:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

هاجم الفنان التونسي، فتحي الهداوي، مواطنته المقيمة في مصر درّة زروق خلال حفل تكريمهما في المهرجان السينمائي الدولي بالحمامات شمال شرقي تونس

وقال الهداوي في كلمته خلال الحفل الذي نقله التلفزيون الحكومي، السبت، إنه “لا معنى لتكريم درّة في مئوية السينما التونسية

فيما اعتبر أنها “لم تقدم أي شيء للفن السابع في بلاده”، داعياً إدارة المهرجان لإعادة النظر في “جائزة الإبداع خارج الوطن” التي منحت لها

ومباشرة بعد ذلك، غادرت الممثلة والفنانة درّة حفل التكريم، في خطوة تدل على انزعاجها من انتقادات الهداوي، وفق وسائل إعلام محلية