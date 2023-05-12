نشكركم على متابعتكم خبر أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة ميزر سيف المرّي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم (الخميس)، واجب العزاء في وفاة المغفور له ميزر سيف المرّي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.