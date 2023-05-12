نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يبحث مع ماكرون في باريس مسارات الشراكة الإستراتيجية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 09:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة.. مختلف مسارات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وفرص توسيع آفاقها في جميع مجالاتها.

ورحب الرئيس الفرنسي ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الأليزيه ـ بزيارة سموه.. معرباً عن سعادته بلقائه مجدداً في فرنسا.. فيما عبر سموه عن شكره وتقديره للرئيس إيمانويل ماكرون لحفاوة الاستقبال.