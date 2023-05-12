نشكركم على متابعتكم خبر 43 % نموا في أرباح “إعمار العقارية” لتبإلى 3.2 مليار درهم خلال الربع الأول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت إعمار العقاريّة تحقيق نتائج مالية قويّة في الربع الأول من عام 2023، وذلك بفضل ارتفاع مبيعاتها العقارية والنجاح الذي تشهده عملياتها في جميع قطاعات أعمالها.

فقد سجّلت الشركة إيرادات بلغت 6.3 مليار درهم (1.7 مليار دولار) في الربع الأوّل من 2023، مدعومة بالنشاط الذي يشهده القطاع السياحي، ومبيعات تجارة التجزئة، فضلاً عن الارتفاع في الطلب على المشاريع العقارية في دبي.

وبحسب “وام”، حقّقت الشركة خلال الفترة نفسها نمواً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) بزيادة قدرها 26 في المائة، وأرباحاً صافية بلغت 3.2 مليار درهم إماراتي (873 مليار دولار)، بزيادة قدرها 43 في المائة مقارنة بالربع الأوّل من عام 2022.

في حين حققت الشركة مبيعات عقاريّة بلغت قيمتها 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار) في الربع الأوّل من 2023، بزيادة قدرها 11 في المائة مقارنة بالربع الأوّل من العام الماضي.. فيما بلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع العقاريّة 55.7 مليار درهم (15.2 مليار دولار)، والتي سيتم تسجيلها إيرادات خلال السنوات القادمة.

وقال محمّد العبّار، مؤسّس شركة إعمار العقاريّة: “إن النتائج المالية لشركة إعمار خلال الربع الأول تعكس قدرتنا على تعزيز أدائنا باستمرار من خلال الإدارة الفعّالة للكفاءات التشغيلية.. إن الزيادة الملحوظة في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات وهوامش الربح نتيجة مباشرة لقدرتنا على توسيع نطاق عملياتنا.. ونظراً لالتزام إعمار الراسخ بالابتكار وتنمية المواهب والتميّز التشغيلي، فإن الشركة قادرة على تحقيق زيادة في المبيعات، وإرضاء العملاء، وتعزيز الربحية والقيمة للمساهمين”.

وسجلت “إعمار للتطوير”، المملوكة بأغلبيتها لشركة إعمار العقاريّة، مبيعات عقاريّة بقيمة 8.6 مليار درهم في الربع الأول، بزيادة قدرها 26 في المائة مقارنة بالربع الأوّل من عام 2022.. كما بلغت إيرادات إعمار للتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة 3.6 مليار درهم في الربع الأوّل من 2023 حيث أطلقت بنجاح سبعة مشاريع جديدة في الدولة.

وحققت العمليّات العقاريّة الدوليّة لشركة إعمار مبيعات عقاريّة بلغت 627 مليون درهم، وساهمت بإيرادات قدرها 420 مليون درهم والتي تمثّل 7 في المائة من إجمالي إيرادات إعمار.. وتأتي هذه النتائج المالية مدفوعة بشكل أساسي من العمليّات الناجحة التي تمّ تنفيذها في مصر.

بينما سجلت مراكز التسوّق، وأصول البيع بالتجزئة والتأجير التجاري ، نموّاً في إيراداتها خلال الربع الأوّل من عام 2023 بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 1.4 مليار درهم.

وحقّقت محفظة إعمار من مراكز التسوّق، وأصول البيع بالتجزئة والتأجير التجاري في الربع الأوّل من 2023 أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 1.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 114 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

ويُعزى هذا الإنجاز إلى تحقيق مكاسب من بيع نمشي بقيمة 700 مليون درهم إلى جانب زيادة المبيعات القياسيّة للمستأجرين بنسبة 30 في المائة مقارنة بالربع الأوّل من العام 2022.. فيما بلغت نسبة إشغال المستأجرين في الأصول الأساسية التي تديرها شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق أكثر من 95 في المائة.

وسجّلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري لشركة إعمار إيرادات بقيمة 884 مليون درهم خلال الربع الأوّل من 2023، بنمو نسبته 17 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

يأتي هذا الأداء نتيجة الانتعاش المستمرّ في قطاع السياحة والزيادة في نسبة الإنفاق المحلي بعدما حققت الفنادق التابعة لإعمار للضيافة في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الفنادق المُدارة من قبلها، متوسط إشغال بنسبة 75 في المائة خلال الربع الأول من عام 2023.

وسجّلت محفظة إعمار المتنوّعة من الأعمال ذات العوائد المتكرّرة، بما في ذلك مراكز التسوّق، والضيافة، والترفيه، والتسلية، والتأجير مجتمعة إيرادات بلغت 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2023، أي بزيادة بنسبة 11 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2022.. وتشكل عوائد هذه الأعمال 37 في المائة من إجمالي إيرادات إعمار.