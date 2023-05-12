نشكركم على متابعتكم خبر “أشغال الشارقة” تنجز شبكة صرف صحي في مجمع الساف السكني بكلباء بقيمة 36 مليون درهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 11:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة أعمال شبكة الصرف الصحي المتكاملة للمجمع السكني في منطقة الساف بمدينة كلباء بقيمة 36 مليون درهم.

وبحسب “وام”، أكد سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة أن مدينة كلباء بما تضمه من مشاريع منجزة وقيد الإنجاز وأخرى قيد التخطيط تحوّلت إلى مدينة تضم كافة الخدمات إلى جانب كونها مدينة سياحية ، مشيرا إلى أن المشروع يندرج ضمن الخطة التنموية للدائرة استجابة لاحتياجات الأهالي والمجلس البلدي في كلباء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير الحياة الكريمة واهتمامه بشؤون المواطنين.

من جانبها قالت المهندسة هند الهاشمي مدير ة إدارة الخدمات بالدائرة : “ تندرج منطقة الساف في إطار المناطق العصرية الواعدة التي تحمل مستقبلا زاهراً وسيكون لها شأن حيوي في المجال التنموي وذلك نظراً لموقعها الاستراتيجي مشيرة إلى حرص الدائرة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة الحريصة على تعزيز الرفاه والتطوير في كافة مدن ومناطق الإمارة والتي تضع خططاً متكاملة لتطويرها وتنميتها وفق رؤية استشرافية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة لموارد المنطقة واقتصادها”.

وتمتد شبكة الصرف الصحي على طول 8.5 كيلو مترات وتخدم 515 قطعة أرض كما تم تمديد خط رئيسي بطول 1.5 كيلو مترا وبقطر 400 ميليمتر يربط الشبكة في المنطقة بالشبكة الموجودة في المدينة.

من جهته قال المهندس حميد السويدي رئيس قسم الإشراف في إدارة الخدمات العامة : إن الدائرة أنجزت المشروع خلال موعده الزمني المحدد على الرغم من وجود مقاولين يقومون بأعمال مختلفة في نفس الوقت وفي نفس المواقع لافتا إلى أن هذا المشروع بدأ بتسوية شاملة للمنطقة ثم تقسيمه على مراحل وذلك بهدف البدء بإنشاء المساكن على أسرع وجه ممكن .