نشكركم على متابعتكم خبر اختتام معرض المطارات في دبي بنجاح على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 11:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

اختتمت في دبي بنجاح أعمال الدورة الثانية والعشرين من معرض المطارات وذلك في أعقاب التعافي التام لصناعة الطيران العالمية والذي تتصدره منطقة الشرق الأوسط عموما ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص.

وبحسب “وام”، كان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات قد أكد خلال افتتاحه المعرض أهمية توقيته لتسريع وتيرة تعافي صناعة الطيران العالمية.

وحظي المعرض منذ افتتاحه في 9 مايو الجاري بتدفق مستمر للزوار بما في ذلك المشاركون التجاريون وأصحاب المصلحة في الصناعة بحضور أكثر من 5 آلاف زائر.

شهد معرض المطارات عرض منتجات وخدمات من أكثر من 150 عارضاً من أكثر من 60 دولة ليثبت المعرض التجاري الذي أقيم تحت شعار “معاً لابتكار مطارات المستقبل المستدامة” أنه المنصة السنوية البينية الأضخم في العالم على صعيد أعمال صناعة المطارات.

فيما استضاف برنامج تشبيك الأعمال “بيزنس-كونيكت” أكثر من 100 مشتر يمثلون 35 شركة من أكثر من 20 دولة.

وطرح العارضون من الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والدنمارك وتركيا وهولندا والصين وبلجيكا وكوريا والسويد والعديد من البلدان الأخرى بما فيها الدولة المضيفة دولة الإمارات العربية المتحدة أحدث المنتجات والتقنيات المبتكرة الرامية لجعل صناعة الطيران آمنة ومستدامة ولتعزيز الكفاءة وتجربة المسافرين.

وسجلت الفعاليات التي تم تنظيمها على هامش أعمال المعرض نجاحا كبيرا وتضمنت منتدى مراقبة الحركة الجوية ومنتدى قادة المطارات العالمية ومؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط ومؤتمر الذكرى السنوية لتأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطيران وذلك بمشاركة نشطة وبناءة من الخبراء العالميين وقادة الصناعة.

واحتفى منتدى قادة المطارات العالمية ببلوغه الدورة العاشرة في ظل أنباء إيجابية بأن الشرق الأوسط يقود تعافي الطيران .

وقال كاشف خالد المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا في الاتحاد الدولي للنقل الجوي ‘اياتا‘ : إن تعافي صناعة الطيران يسير على الطريق الصحيح مع بداية قوية للعام 2023 ، مشيرا إلى الأرقام التي تسجلها صناعة الطيران العالمية قريبة تقريبا من مستويات ما قبل الجائحة في العام 2019 وأضاف : “ تشكل الحركة حوالي 88 في المائة من أرقام 2019 ما يعني أننا نقترب من مستويات ما قبل الجائحة ”.

من جانبه أكد عمر بن غالب نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني على رؤية الدولة لقيام نظام طيران عالمي المستوى يحتضن أحدث التقنيات ويعزز الابتكار والاستدامة ويوفر تجربة عملاء استثنائية.

من جهته تطرق إبراهيم أهلي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية إلى التحديات التي تواجهها صناعة الطيران ..لافتا إلى أن دولة الإمارات تغلبت عليها وأصبحت مركزا للطيران .

وقال روبرت باول نائب رئيس الخدمات الفنية وكالة دبي الوطنية للسفر الجوي : “ يمكننا مشاركة رؤيتنا وخططنا مع شركائنا لتعزيز الكفاءة البيئية في كافة مجالات الصناعة”.

بدورها قالت مي إسماعيل مدير المعرض في شركة آر إكس غلوبال إن المعرض تمكن مع الجمع بين كبار قادة الطيران وأصحاب المصلحة لبناء العلاقات وتبادل المعرفة على منصات مثل منتدى مراقبة الحركة الجوية ومؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط ومنتدى قادة المطارات العالمية ومؤتمر الذكرى السنوية لفرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطيران.