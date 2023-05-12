الإمارات والولايات المتحدة تعقدان الدورة الثالثة للجنة القنصلية المشتركة

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أعمال الدورة الثالثة للجنة القنصلية المشتركة بينهما لدفع وترسيخ التعاون في جميع المجالات القنصلية المشتركة لرعاية وخدمة مواطني البلدين.

ترأس الاجتماع من جانب الدولة .. سعادة فيصل عيسى لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأمريكي سعادة شون ميرفي، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة.

وبحسب “وام”، بحث الجانبان – خلال الاجتماع – عددا من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين وخطط متابعتها وتطويرها إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك.

وأكد سعادة فيصل عيسى لطفي، على أهمية التعاون في المجال القنصلي ودوره في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بما تحقق من تطورات إيجابية خلال هذا العام على صعيد العلاقات القنصلية الثنائية ، وثمن كل الجهود المبذولة من قبل الجانبين لتقديم خدمات قنصلية متميزة وتسهيل تنقل مواطني البلدين.

ونقل سعادة فيصل لطفي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ، وإشادته بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القنصلي، و أكّد حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة الرشيدة.

وأضاف أن العلاقات الثنائية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية شهدت نقلات نوعية أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخها والمضي بها قدماً سواء على المستوى الثنائي أو العالمي.

كما أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقات قوية وراسخة قائمة على تاريخ طويل وعريق ومبنية على العديد من المصالح المشتركة.

وبدوره، أشاد سعادة شون ميرفي، بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبما تؤديه من دور حيوي على مختلف الأصعدة ، مؤكداً على أهمية هذه اللجنة في تعزيز إطار التعاون القنصلي في المجالات كافة .

وأثنى على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الماضية، خاصة في مجال التعاون القنصلي، مؤكداً أن بلاده تطمح إلى تطوير هذا التعاون وتبادل الخبرات مع دولة الإمارات في هذا المجال، بما يعود بالنفع على مواطني البلدين، ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

شارك في الاجتماع ممثلون من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ والجمارك، وزارة العدل، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية في دولة الإمارات إلى جانب ممثلين من الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أنه منذ عام 1972، تربط دولة الإمارات والولايات المتحدة علاقات استراتيجية وتاريخية متميزة ومتينة، مبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل، وشهدت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة من خلال تبادل الزيارات الرفيعة المستوى بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم، إضافة إلى التعاون الثنائي في كافة المجالات وأهمّها الدفاع والتعليم والاقتصاد.