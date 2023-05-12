نشكركم على متابعتكم خبر صقر غباش يعقد جلسة مباحثات مع رئيسة البوندستاغ الألماني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات مع معالي مات بربل باس رئيسة البوندستاغ الألماني في مقر البرلمان خلال الزيارة الرسمية حاليا على رأس وفد برلماني من المجلس إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وبحسب “وام”، تم خلال الجلسة مناقشة سبل تفعيل العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والزيارات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية، ودعم توجهات حكومتي البلدين وحرصهما على تفعيل التعاون في المجالات كافة.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.. مؤكدين على اتفاق البلدين على أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي ودعم كافة الجهود المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد معالي صقر غباش حرص دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، على تنمية علاقات الشراكة الاستثنائية والاستراتيجية بين البلدين، مؤكدا الحرص على استثمار ما وصلت إليه مستوى العلاقات الثنائية الاستثنائية وتعزيزها لتشمل القطاعات كافة بما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما.

واستعرض معاليه المسيرة البرلمانية في الدولة من تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار ورفع نسبة تمثيل المرأة إلى 50 في المائة في المجلس الوطني الاتحادي.

حضر اللقاء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي معالي الدكتور علي النعيمي رئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية في المجلس، وسعادة كل من ميرا السويدي رئيسة مجموعة الصداقة الإماراتية- الأوروبية، ومروان المهيري نائب مجموعة الصداقة الإماراتية الأوروبية، وسارة فلكناز عضو مجموعة الصداقة الإماراتية الأوروبية، وسعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وسعادة طارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

كما حضر اللقاء سعادة أحمد وهيب معز أحمد العطار، سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتقدم معالي صقر غباش – في بداية اللقاء – بالشكر والتقدير لرئيسة البوندستاغ الألماني ولجمهورية المانيا الاتحادية الصديقة، حكومة وشعبا، على حسن الاستقبال والضيافة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق تعزيز التعاون البرلماني، وإبراز الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والذي سيعقد خلال الفترة 30 نوفمبر الى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.

وأشار إلى أن الإمارات وألمانيا احتفلتا العام الماضي بمرور 50 عاما على بدء العلاقات الرسمية بينهما والتي اتسمت بطابعها المتميز على مستوى المنطقة انطلاقا من حرصهما على استدامة العمل المشترك القائم على الاحترام المتبادل وتحقيق مصالحهما الوطنية المشتركة من جهة، وانطلاقا من تقارب الرؤى بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة والاتفاق على تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

وقال معاليه إن العلاقات البرلمانية اليوم تلعب دورا كبيرا في شرح وتقريب وجهات النظر المشتركة حيال الكثير من الملفات الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكدا أهمية أن تكون علاقاتنا البرلمانية على مستوى العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا على المستويين الرسمي والشعبي، سواء عبر الزيارات المتبادلة بين مجلسينا، أو من خلال اجتماعات لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية – الألمانية بما يساعد على تحقيق المزيد من أوجه التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين الصديقين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ، بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وقدّم معالي صقر غباش دعوة إلى رئيسة البوندستاغ الألماني ولأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية لزيارة دولة الامارات، وللمشاركة في أعمال مؤتمر المناخ “COP28” والذي سيقام في نهاية العام في مركز إكسبو دبي.

من جهتها رحبت معالي مات بربل باس رئيسة البوندستاغ الألماني بمعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق له، مثمنة العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف المستويات لا سيما البرلمانية، مشددة على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلسين.