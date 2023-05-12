نشكركم على متابعتكم خبر مشروع “كيلس”.. ثورة في مجال التكنولوجيا الرقمية ترتقى بتجربة زوار دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 06:55 مساءً - تماشياً مع رؤية دبي الرقمية لجعل دبي المدينة الذكية من خلال رسم خارطة التحول الرقمي في الدولة، ومع إطار سعيها الدؤوب لإعادة صناعة التجارب اليومية لمقيمي دبي وزوارها من خلال المضّى قدماً في إطلاق المبادرات في مجال الذكاء الإصطناعي لتجعل من مدينة دبي بيئة آمنة وصحية تعمل على التقنيات التكنولوجية المتطورة، أطلقت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية “SIRA” بالتعاون مع شركة المحرك للخدمات الأمنية وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة، مشروع Keyless الأمني، الذي يهدُف إلى توفير تجربة آمنة ومُيَّسرة لزوّار إمارة دبي من مستخدمي بيوت العطلات، وذلك ضمن جهود دعم نمو هذا القطاع الحيوي بالشراكة مع جهات مختلفة من القطاعين العام والخاص من أهمها الشركات الرائدة في مجال صناعة الأقفال الذكية مثل AssaAbloy, ISEO, .Dormakaba

كما يتيح التطبيق خدمات متنوعة تقدمها شركات رائدة في قطاعات مختلفة منها التسويق الإلكتروني، خدمات النقل الفاخرة، خدمات لوازم البقالة وتوصيل طلبات المطاعم.و على اثر ذلك تمّ إبرام عقود مع شركات عملاقة مثل Instashop, Deliveroo, Noon, XXride, UrbanCompany, في إطار تثمين و توسيع نطاق الشراكة الإستراتيجية الهادفة للإرتقاء بتجربة السياح في إمارة دبي. تلتزم شركة المحرك للخدمات الأمنية من خلال إطلاق مشروع “Keyless”بدعم الشراكة وتوسيع نطاق العمل والتعاون المستمر بين شركات مختلفة المجالات والمعروفة على الصعيد المحلي والدولي لتحسين آلية عمل التطبيق و تطوير خدماته باستمرار ليمنح مستخدميه من المقيمين، والزوار، وأصحاب بيوت العطلات على حدّ سواء حلول تقنية مبتكرة ذكية وذات كفاءة عالية.

جديراً بالذكر أن تطبيق Keyless الذكي يمنح مستخدميه خاصةً أصحاب الوحدات السكنية و بيوت العطلات كفاءة التحكم في إدارة وحداتهم السكنية المسجلة في السجل الرسمي لقطاع السياحة بدبي، بالإضافة إلى توفير مستوى عالٍ من الأمان و سهولة الاستخدام، و يوفر لأصحاب الوحدات السكنية إمكانية الوصول بشكل مستمر الى المعلومات و البيانات الدقيقة التي يرصدها التطبيق أثناء كل تفاعل. يُجسد المشروع الذي نحتفل بإطلاقه بتاريخ التاسع من مايو نموذج الشراكة الناجحة مع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية “SIRA” والذي تحوَّل من فكرة إلى ابتكار، لتنفيذ نظام مرن يتوافق مع متطلبات القطاعين الخاص و الحكومي من حيث التشغيل و الخدمات المضافة للنزيل من خلال تطبيق ذكي. إذ يعّد مشروع Keyless نقلة نوعية في عالم الأقفال الذكية وثورة في مجال التكنولوجيا الرقمية، يهدف إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة جذب عالمية ودعم مبادرة دبي للسياحة المستدامة في قطاع الضيافة في الإمارات من خلال اعتماد التطبيق كنظام إلكتروني لدخول بيوت العطلات وربط جميع الأقفال بنظام مركزي متوافق مع المتطلبات الأمنية والمواصفات الفنية الخاصة المعتمدة من. ”SIRA”

يمتاز التطبيق بعدة خصائص تجعله فريداً من نوعه مميزاً عن باقي التطبيقات حيث يعمل الفريق المتخصّص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضمان عمل النظام بشكل مرن و كفاءة عالية، كما تعتزم شركة المحرك للخدمات الأمنية توفير الأقفال من خلال عدة مزودي خدمات، لضمان مرونة و سرعة التنفيذ. وتسهيلاً لتطبيق النظام على كافة الوحدات ضمن القطاع، تم الأخذ بالاعتبار منح المطورين وشركات بيوت العطلات مهلة كافية للتنفيذ، وذلك بالتنسيق المشترك مع دائرة الاقتصاد والسياحة، بالإضافة لتوفير نظام دفع ميسر و مرن.

تعليقاً على هذا المشروع قال السيد عبدالله السويدي الرئيس التنفيذي لشركة المحرك للخدمات الأمنية: “مع تزايد عدد السياح الذين يعتمدون على العقارات المؤجرة لإقامتهم ، فإن وجود نظام وصول موثوق وآمن أمر بالغ الأهمية. خاصةً أن تطبيق Keyless يلبي هذه الحاجة من خلال تقديم وسيلة آمنة وخالية من المتاعب للسائحين للوصول إلى عقاراتهم المؤجرة. فهو ليس تطبيقاً عادياً وحسب، إنها مبادرة حكومية تلتزم بتقديم مجموعة من المزايا لجميع المشاركين، ففريقنا مكرس لضمان تشغيل النظام بشكل احترافي، وتقديم المساعدة على مدار الساعة كما ونقدم أيضاً خطط ضمان شاملة لجميع الأجهزة مع شركائنا. أخيرًا، بينما تسعى دبي لتكون في طليعة الاستدامة، يتوافق هذا المشروع معها من خلال تقليل البصمة الكربونية العالمية وتقليل انبعاثات الكربون بمقدار 7200 طن سنوياً مع القضاء على لوجستيات إدارة المفاتيح التقليدية. من خلال الرقمنة التي تسهلها هذه المنصة المركزية، كما تُمَكِن Keyless اقتصاد دبي من توفير 570 مليون درهم سنوياً”.

من ضمن الأسئلة الهامة التي تم طرحها من قِبل الصحافة على السيد عبدالله هي: هل يمكن مناقشة أي شراكات أو تعاونات محتملة تستكشفها لتوسيع نطاق وتأثير النظام البيئي لمشروع Keyless؟ فأجاب السيد عبدالله:” ًطبعأ! نحن نتبنى نهج السوق المفتوح ونرحب بأي مصنع يفي بمعايير الجودة المحددة لمشروع Keyless للتكامل مع نظامنا، بينما ينصب تركيزنا الأساسي على المشروع وجودته، فإننا ندرك أهمية التعاون مع الشركات المصنعة الموثوقة والتي تهتم بالجودة لضمان الأداء السلس للنظام ككل، فهدفنا في المحرك للخدمات الأمنية هو تقديم حل وصول موثوق للغاية ومريح مع إعطاء الأولوية لتجربة المستخدم وتوفير رحلة ممتازة للعملاء ملتزمون بتعزيز شراكات قوية والعمل عن كثب مع الشركات المصنعة لضمان تحقيق رؤيتنا المشتركة المتمثلة في تقديم التميز في هذا المجال. معًا، يمكننا إنشاء نظام بيئي قوي يستفيد منه جميع أصحاب المصلحة المعنيين”.

بالإضافة إلى السؤال الآخر وهو كيف ترى أن مشروع Keylessيتماشى مع اتجاهات الصناعة الأوسع وتفضيلات المستهلك، وكيف تتكيف لتلبية تلك الاحتياجات المتطورة؟ “نحن نقدر بشدة التعليقات التي نتلقاها من ضيوفنا ومضيفينا وشركائنا لأنها تمكننا من التحسين باستمرار والعمل على تقديم تجربة أفضل. تعد جهود البحث والتطوير المستمرة جزءأ لا يتجزأ من نهجنا، نحن نسعى جاهدين للتكيف مع مشهد السوق المتطور وتلبية المتطلبات المتنوعة لعملائنا الكرام”.