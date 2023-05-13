نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات غداً السبت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 13 مايو 2023 08:53 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 21:42 والمد الثاني عند الساعة 06:56. الجزر الأول عند الساعة 13:33 والجزر الثاني عند الساعة 01:05

بحر عمان: خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:41 والمد الثاني عند الساعة 04:41 الجزر الأول عند الساعة 09:33 والجزر الثاني عند الساعة 23:07.