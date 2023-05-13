نشكركم على متابعتكم خبر توقعات الأرصاد لطقس الإمارات غداً الأحد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 13 مايو 2023 08:53 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً وغائماً جزئياً أحياناً نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وحركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 52 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً في العمق، ويحدث المد الأول عند الساعة 22:24، والجزر الأول عند الساعة 14:44، والجزر الثاني عند الساعة 03:27.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مساءً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:41، والمد الثاني عند الساعة 06:19، والجزر الأول عند الساعة 10:46، والجزر الثاني عند الساعة