نشكركم على متابعتكم خبر ذكرى رحيل خليفة.. قائد الإنسانية والعطاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 13 مايو 2023 08:53 مساءً - يصادف اليوم، الثالث عشر من شهر مايو، ذكرى رحيل راعي نهضة دولة الإمارات، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، طيب الله ثراه.

ترك الراحل مسيرة مميزة من العطاء والإخلاص في خدمة وطنه وشعبه، ليبقى محطة ملهمة يحفظها التاريخ. وستبقى إنجازاته شاهدة على 18 عاماً من القيادة الحكيمة، أدى فيها قائد الأمة الأمانة بكل تفانٍ.

وجعل المغفور له من الإمارات منارة تضيء دروب العمل الخيري، حيث امتدت الأيادي لمساعدة كل مصاب أو ملهوف في العالم.

ستبقى ذكرى “خليفة” الذي واصل مسيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ “زايد بن سلطان آل نهيان”، طيب الله ثراه. طيبة في أذهان الجميع.