نشكركم على متابعتكم خبر سيف بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة ناصر الشامسي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 13 مايو 2023 09:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

قدَّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء بوفاة اللواء (م) ناصر بن ضاعن الشامسي، كما قدَّم العزاء إلى جانب سموه الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان.

وأعرب سموه، لدى زيارته مجلس المسعودي بمدينة العين لتقديم واجب العزاء، عن خالص تعازيه لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة، ويُسكن الفقيد فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.