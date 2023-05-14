منصور بن محمد يتوّج “شباب الأهلي” بدرع دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم لموسم 2022-2023

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 14 مايو 2023 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تقدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي ، بالتهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس نادي شباب الأهلي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي بمناسبة تتويج النادي بلقب بطل دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم لموسم 2022-2023 والحصول على اللقب الثامن في تاريخ البطولة.

وبحسب “وام”، أكد سموه بهذه المناسبة أن اهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ودعمه المتواصل لنادي شباب الأهلي جعل النادي في الصدارة دائما، ما ساهم بجعله يرفد المنتخبات الوطنية بلاعبين دوليين يسهمون بصنع إنجازات الكرة الإماراتية.

وقدم سموه التهنئة إلى أعضاء مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم، واللاعبين والجهاز الفني والإداري وجمهور الفريق.. كما ثمن سموه الجهود التي تبذلها كافة الهيئات والمؤسسات والاتحادات والأندية الرياضية في الدولة واللجان العاملة فيها على الجهود التي بذلت لكي يخرج الموسم الرياضي بهذا المستوى المتميز.

وشدد سمو رئيس مجلس دبي الرياضي على أن الإنجاز الذي حققه فريق نادي شباب الأهلي هو نتاج عمل جماعي من مجلس الإدارة واللاعبين والمدربين مرده حسن التخطيط ووضوح الرؤية والهدف ما أسهم في الحصول على اللقب، مشيراً إلى ضرورة مواصلة الجهود والتدريب والاستعداد للموسم المقبل لتحقيق نتائج مشرفة في المنافسات المقبلة.

وقد توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم فريق نادي شباب الأهلي بطلاً لـ “دوري أدنوك للمحترفين” لموسم 2022-2023، وذلك عقب انتهاء مباراة “شباب الأهلي” أمام ضيفه عجمان والتي جمعت الفريقين مساء اليوم (السبت) على “إستاد راشد” بنادي شباب الأهلي في ختام “الجولة 26” والأخيرة للدوري.

وجرت مراسم تتويج “شباب الأهلي” بلقب البطولة، بحضور الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعادة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وعبدالكريم المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات.

وحسم “شباب الأهلي” مسبقاً الفوز بدرع البطولة لموسم 2022-2023 منذ الجولة الماضية “25” بالفوز على مضيفه بني ياس 2-1، وهو اللقب الثامن في تاريخ النادي بعد التتويج مواسم 1974-1975، 1975- 1976، 1979- 1980، 2005- 2006، 2008- 2009، 2013- 2014، 2015- 2016. من جانبهم، أعرب اللاعبون وطاقما الفريق الفني والإداري عن شكرهم وتقديرهم لحضور سموه الاحتفال بالتتويج، مؤكدين أن عبارات التشجيع التي تلقوها من سموه تعد حافزا كبيرا لمواصلة تقديم أفضل المستويات وتحقيق الإنجازات، معاهدين سموه على مضاعفة الجهد والارتقاء بأدائهم بما يحقق طموحات القيادة الحكيمة، وجماهير كرة الإمارات.

كما أكدوا أن حضور سموه مراسم تتويج الفريق بالبطولة يعكس الدعم اللامحدود من سموه لقطاع الرياضة بدبي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص مما ساهم في التطور الذي يشهده قطاع الرياضة والسعي في ظل القيادة الرشيدة إلى نقلها إلى آفاق أكثر إشراقا وتطورا.