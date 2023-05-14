نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات للتعليم المدرسي تكشف تفاصيل خطة الامتحانات الختامية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 14 مايو 2023 12:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تفاصيل خطة الامتحانات الختامية للفصل الدراسي الثالث ونهاية العام الجاري 2022-2023، للطلبة في جميع الحلقات التعليمية.

وأقرت المؤسسة موعد بداية الامتحانات الختامية خلال الفترة 7ـ 16 يونيو المقبل. والامتحانات التعويضية 19ـ 23 من الشهر ذاته، وتحليل وإعلان النتائج خلال الفترة 22-26 يونيو.

وأكدت أن امتحانات الإعادة ستكون خلال الفترة 6ـ 12 يوليو المقبل، وتحليل نتائج الإعادة وإعلانها 13 يوليو. على أن يسدل الستار على العام الدراسي الجاري 2022-2023، يوم 14 يوليو الذي يعد آخر أيام الدوام للهيئات التدريسية والإدارية والفنية في الميدان التربوي.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات المجموعة (B) خلال الفترة 22-26 مايو الجاري، وآخر موعد لرصد درجات التقييم التكويني 6 يونيو المقبل، وفق “الخليج”.