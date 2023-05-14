نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد: دبي تحتفظ بالمركز الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 14 مايو 2023 06:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، استمرار دبي في العمل على مختلف المستويات لتعزيز جاذبية الإمارة وترسيخ مكانتها في وسط مجتمع الأعمال والمستثمرين وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية D33.

وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “للعام الثاني على التوالي، دبي تحتفظ بالمركز الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد ..في 2022 سجلت دبي نمواً بنسبة 89.5% على أساس سنوي في إجمالي عدد المشاريع التي وصلت قيمتها إلى 47 مليار درهم في 2022 لتستحوذ على 4% من الإجمالي العالمي”.

وأضاف سموه: “مستمرون بالعمل على مختلف المستويات لتعزيز جاذبية الإمارة وترسيخ مكانتها في وسط مجتمع الأعمال والمستثمرين وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية D33”.