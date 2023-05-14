نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تحصد المركز الأول في بطولة “ويندسور الملكي” بالمملكة المتحدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 14 مايو 2023 06:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

حصد فريق فرسان شرطة أبوظبي التابع لإدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي المركز الأول فردي والفرق في بطولة ” ويندسور الملكي ” التي أقيمت في الحديقة الملكية لقصر ويندسور التاريخي في المملكة المتحدة بالتعاون مع اسطبلات الشراع.

ويضم فريق الفرسان متسابقين يتنافسون مع 29 فريقا عسكريا من مختلف الدول بهدف تعزيز استعداد الفرق الشرطية والجاهزية ورفع مستويات اللياقة البدنية والمشاركة المجتمعية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.