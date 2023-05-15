نشكركم على متابعتكم خبر «الفطيم للنقل الكهربائي» تؤكد دعمها «كوب 28» على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 07:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد حسن نيرجز، المدير الإداري لشركة «الفطيم للنقل الكهربائي»، دعم الشركة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، الذي تستضيفه دبي أواخر العام الجاري.

وقال نيرجز: بات إيجاد حلول للنقل الأخضر جزءاً أساسياً من الحوار العالمي حول الاستدامة، لا سيما في ضوء إعلان عام الاستدامة في الإمارات واستضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» في دبي.

وأضاف: إن منتجات «بولستار»، شركة صناعة السيارات السويدية، لفتت الانتباه في مختلف أنحاء العالم، بفضل سياراتها الكهربائية الفاخرة والأنيقة التي ترتقي بعمليات الإنتاج المستدامة إلى آفاق جديدة. وتشكل «بولستار 2» أولى سيارات الشركة التي تحتوي على تقييم لدورة حياة المنتج، ما يتيح معرفة مؤشرات الاستدامة فيها بشفافية. وتطبع «بولستار 3»، أولى سيارات «بولستار» الرياضية متعددة الاستعمالات، نسبة المواد المعاد تدويرها أو المتجددة ومصدرها وبصمتها الكربونية على فرش المقصورة الداخلية.

وأشار إلى أن «بولستار» أعلنت عن مشروع «بولستار 0» في 2021، المبادرة المميزة التي تهدف إلى إنتاج سيارة محايدة مناخياً بالكامل بحلول عام 2030، والتي ستتخلص من جميع انبعاثات غازات الدفيئة من مختلف جوانب عملية الإنتاج.

وأوضح أن «بولستار» سعت منذ إطلاقها إلى إرساء معايير جديدة في العمليات المستدامة لإنتاج السيارات، وأثبتت إمكانية تحقيق حلول النقل المستقبلية الخالية تماماً من انبعاثات الكربون، بدون التأثير على الجودة ومستوى الإقبال والأداء.

أول علامة

وأضاف: كانت «بولستار» أول علامة سيارات تنضم إلى مبادرة خريطة الطريق الأسية، التحالف العلمي متعدد القطاعات والملتزم بتقليل الانبعاثات العالمية إلى النصف بحلول عام 2030. وتلتزم «بولستار» أيضاً بحملة السباق إلى الصفر التابعة للأمم المتحدة، وتثبت أن نمو الأعمال وأهداف المناخ ليسا على طرفي نقيض، إذ تهدف إلى إنتاج أول سيارة محايدة مناخياً بالكامل بحلول 2030، كما تسعى إلى تقليل انبعاثات الكربون لكل سيارة مباعة إلى النصف بين عامي 2020 و2030، وتحقيق حيادية المناخ في سلسلة القيمة الخاصة بها بحلول 2040.

وتعد «بولستار رودستر» أولى السيارات الكهربائية من العلامة بطراز رياضي مفتوح، وتتمتع بمكانة رائدة في عالم السيارات المستدامة عالية الأداء والفاخرة. وتستفيد بولستار رودستر من تصميم طراز بولستار بريسبت وتقنياته ومزاياه المستدامة، وتسلط الضوء على رؤية العلامة لمستقبل السيارات الرياضية، ويُتوقع إطلاقها في 2026.

واحتفالاً بإطلاق الطراز، تعتزم الشركة إنتاج 500 وحدة مرقّمة من سيارة «بولستار 6 إل إيه كونسبت»، التي ستأتي بلون أزرق سماوي مع مقصورة داخلية بلون جلدي خفيف وعجلات فريدة قياس 21 بوصة.

وأكدت شركة الفطيم للمشروعات التجارية، ممثل «بولستار» في الإمارات، تخصيص كمية محدودة وحصرية للزبائن في الإمارات. ووفرت الشركة الفرصة للزبائن المهتمين لحجز سياراتهم الخاصة من طراز «بولستار 6 إل إيه كونسبت» محدودة الإصدار على الإنترنت، وقد بدأ عدد الفرص المتاحة بالنفاد.

وقال حسن نيرجز: يشكل الإقبال الكبير من عملائنا دليلاً على الأهمية الكبيرة للسيارات الكهربائية ذات التصميم المفتوح مثل «بولستار 6» في عالم السيارات الرياضية.

وتسعى «الفطيم للسيارات» إلى قيادة هذا الحوار من خلال توفير طرازات كهربائية مميزة، وترتقي «بولستار 6» إلى هذه التطلعات من دون المساومة على تجربة القيادة والتشويق الذي يرغب به الزبائن. ويوفر الطراز الكهربائي بتصميمه المفتوح أداءً عالياً مع تكلفة صيانة منخفضة، ويعد خياراً مثالياً لمحبي تجارب القيادة الحماسية.