نشكركم على متابعتكم خبر أحمد بن محمد: نهجنا في دبي ثابت تجاه الارتقاء بجودة حياة المواطنين ورفاههم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 07:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام أن “رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد واضحة بأن المواطن سيبقى أولاً”.

وقال سموه في تدوينة عبر “تويتر”: خلال لقاء مع أعضاء اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، اطلعت على نتائج ومشاريع اللجنة القائمة ومشاريعها المستقبلية.

وأضاف: نهجنا في دبي ثابت تجاه الارتقاء بجودة حياة المواطنين ورفاههم واستقرارهم الاجتماعي.