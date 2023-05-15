نهيان بن مبارك يكرم 255 خريجا وخريجة من جامعة دبي

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 10:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، 255 خريجاً وخريجة من جامعة دبي – الدفعة العشرين (دفعة الاستدامة)، لحصولهم على شهادات الدكتوراة والماجستير والبكالوريوس في مختلف التخصصات، وذلك في الحفل الذي أقيم بقاعة مسرح “أوبرا دبي” .

حضر الحفل، معالي محمد المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وسعادة محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، وسعادة ماجد حمد الشامسي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة، والدكتور حسين الأحمد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور ناصر المرقب نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية رئيس لجنة حفل التخرج، وعدد من المسؤولين وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والخريجين والخريجات وعدد كبير من أولياء أمور وأسر الطلبة.

وبدأت مراسم الحفل، بدخول الخريجين إلى مسرح الأوبرا، وعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات، وعرض فيلم عن جامعة دبي وبرامجها في مجال الاستدامة.

وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، كلمة، رحب من خلالها بالحضور وأعضاء مجلس الأمناء وأسرة الجامعة، وبارك للخريجين والخريجات، وقدم لهم التحية والتهنئة على ما بذلوه من جهد وعلى نجاحهم في الحصول على درجاتهم العلمية باعتبارهم يحملون إسم جامعة دبي، يرفعون رايتها في المجتمع، ويؤكدون مكانتها، في منظومة التعليم العالي في الدولة والمنطقة.

وقال معاليه : إن احتفالنا اليوم، إنما هو في واقع الأمر احتفال بدعم قادة الدولة والمجتمع للجامعات، وحرصهم على أن تكون هذه الجامعات، ومنها جامعة دبي، قادرة تماماً، على أداء دورها الحيوي والأساسي في مسيرة المجتمع؛ إن دولتنا ولله الحمد، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تسير برعاية قادتها الكرام، بقناعة تامة، وإدراك واضح، بدور الجامعات، في تشكيل مستقبل الوطن.

وتقدم معاليه بعظيم الشكر، وفائق التقدير والاحترام، إلى صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، وفاءً لقيادته الرشيدة، وتوجيهاته الصائبة، واعتزازاً برؤية سموه، لمكانة التعليم في مسيرة الدولة، وبحرصه على توفير كل سبل النجاح والتقدم لجميع أبناء وبنات الوطن؛ كما تقدم بالشكر الجزيل، إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، مقدرا لسموه، دعمه الكريم والمستمر، الذي يجعل من مؤسسسات التعليم، عنصراً أساسياً، في بناء حاضر ومستقبل الدولة، بما يمثله ذلك، من حافز كبير، للنجاح المتواصل، الذي تشهده هذه الجامعة.

ووجه معاليه نصيحة للخريجين والخريجات بأن يكونوا دائماً، خير ممثلين لجامعة دبي، وأن يكونوا باستمرار، مثالا للإخلاص في العمل، والالتزام بالواجب، والإتقان في الأداء، والانفتاح على العالم، والارتباط مع الجميع، في إطار من التعارف والاحترام المتبادل، وكذلك الحرص على التعلم الدائم والمستمر، كما نصحهم ألا يكون هناك حد أو سقف، لطموحهم، وأحلامهم في الحياة.

ودعا الله تعالى أن يوفقهم وأن تظل جامعة دبي، مثالاً وصرحاً للجامعة الناجحة، تؤدي دورها في تنمية قدرات أبناء وبنات الوطن، ومساعدتهم في تحقيق كل ما وهبه الله لهم، من طاقات وإمكانات، وحتى يكون الخريجون فيها دائماً، مصدر فخر واعتزاز لأنفسهم ولجامعتهم ولوطنهم العزيز.

وهنأ معاليه أسر وأصدقاء الخريجين والخريجات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين في جامعة دبي، ودعا الله أن يوفقهم جميعاً، إلى كل عملٍ نافع.

ثم قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، يرافقه سعادة ماجد حمد الشامسي، وسعادة الدكتور عيسى البستكي، بتوزيع الشهادات على الخريجين والخريجات، وسط فرحتهم وسعادتهم بالنجاح وجني الثمار.

وتوجه الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة، بالتهنئة لأبنائه الخريجين والخريجات، وعبر عن فخر الجامعة بطلبتها وخريجيها الذي ساهموا في رفع سمعتها ومكانتها محليا وعالميا؛ وقال : ما يبشر بالخير أن يتزامن تخريج هذه الدفعة مع احتفال الدولة بعام الاستدامة واستعدادها لاستضافة وتنظيم مؤتمر المناخ في نوفمبر من هذا العام بعد أن عشنا في العام الماضي أجواء نجاح دولة الإمارات في تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي، الذي شهد العالم بنجاحه بفضل القيادة الرشيدة، والعزيمة القوية، وأبناء الوطن وشبابه المخلصين.

وقام الدكتور عيسى البستكي، بناء على السلطة الأكاديمية التي منحها له مجلس أمناء الجامعة، بمنح خريجي وخريجات الدفعة العشرين، الدرجات العلمية، وتشمل الدكتوراه في إدارة الأعمال، والماجستير في إدارة الأعمال، والماجستير في القانون، والبكالريوس في إدارة الأعمال، والبكالوريوس في الهندسة وتقنية المعلومات، كل حسب تخصصه من كلية دبي للأعمال، وكلية الهندسة وتقنية المعلومات، وكلية القانون.

وألقت الخريجة مزنه حافظ كلمة الخريجين عبرت فيها عن الشكر والتقدير لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على تفضله بتكريم الخريجين ولأسرة الجامعة ولأولياء الأمور على ما تحقق من نجاح وتوفيق؛ وقالت إنها تدرجت بجميع مراحل الدراسة الجامعية حتى حصلت على الدكتوراة في جامعة دبي، وأصبحت أول دارسة في الجامعة تحصل على كل الدرجات الجامعية من الجامعة نفسها نظرا لتميز الجامعة الأكاديمي.

وأشارت إلى انجازات الجامعة وطلبتها على الصعيدين المحلي والعالمي، مؤكدة أن الجامعة أصبحت وجهة لاستضافة المؤتمرات والأحداث المهمة، إضافة إلى تميزها بمجتمعها المتنوع وبمبادراتها المجتمعية التي ساهم طلبتها في تنفيذها.