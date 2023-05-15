نشكركم على متابعتكم خبر “تنظيم الاتصالات” ترشح محمد الرمسي رئيساً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 11:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ترشيح سعادة المهندس محمد الرمسي نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات رئيساً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، أحد أكبر المنصات العالمية للاتحاد الدولي، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 20 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2023.

وبحسب “وام”، تعقد المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية كل أربعة أعوام، وتتمثل مهمتها الرئيسة في استعراض ومراجعة لوائح الراديو، والمعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل المستقرة والسواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض.

وتتم المراجعات وفق جدول أعمال يقرره مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يراعي التوصيات الصادرة عن المؤتمرات العالمية السابقة للاتصالات الراديوية.

وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية : لطالما أثبتت الكفاءات الإماراتية قدرتها على قيادة المنصات والفعاليات العالمية الكبرى، سواء تلك التي تُعقد داخل الدولة أو خارجها، ويعود ذلك إلى ثقافة التمكين التي رسختها قيادتنا الرشيدة عبر منحها الثقة للشباب الإماراتي للإمساك بدفّة الإدارة والقيادة في مختلف المجالات .

ويتولى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية مهمات عديدة من بينها مراجعة لوائح الراديو، وهذه اللوائح هي القرارات التي اتخذها المؤتمر في دوراته السابقة وتشمل أي تعديلات أو قواعد إجرائية ذات صلة؛ كما يتولى المؤتمر مهمة تخصيص الترددات اللاسلكية المستخدمة في بلدان ومناطق العالم؛ ومن المعلوم أن الاتصالات اللاسلكية تعد اليوم عنصراً مهماً في إدارة العديد من القطاعات بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والتخطيط والتصنيع.

كما يتطرق المؤتمر إلى مناقشة الابتكارات التكنولوجية الناشئة ومناقشة احتياجاتها من الترددات بما يساهم في تطوير الاقتصاد الرقمي المستقبلي وإقامة المدن الذكية.

وتستخدم ترددات الطيف الراديوي في العديد من حياتنا اليومية المعاصرة مثل اتصالات النطاق العريض اللاسلكي، واتصالات الهاتف المتحرك، والاتصال فيما بين السفن العائمة في البحار، وكذلك فيما بين الطائرات المحلقة، والاتصال بين الأقمار الصناعية ومحطاتها الأرضية؛ وفي كل هذه الحالات وغيرها فإن المرجعية هي لوائح الراديو التي يتم اعتمادها في المؤتمر المذكور.

ويصل عدد المشاركين في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية حوالي 4 آلاف مندوب من الدول الأعضاء بالاتحاد والبالغ عددها 193 دولة، كما يشارك بصفة مراقب ممثلون عن أعضاء قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد والبالغ عددهم 278 عضوا يمثلون اصحاب المصلحة بما في ذلك مصنعي المعدات وشركات الاتصالات ومشغلي الشبكات والمنظمات الدولية ومنتديات الصناعة فضلا عن ممثلي وكالات الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية للاتصالات والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة.

جدير بالذكر أن النطاق العام لجدول أعمال المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية يوضع قبل عدة سنوات، بينما يضع مجلس الاتحاد جدول الأعمال النهائي قبل سنتين من انعقاد المؤتمر بموافقة غالبية الدول الأعضاء.

ويقوم المؤتمر بالمهمات التالية: مراجعة لوائح الراديو وأي خطة مصاحبة متعلقة بتخصيص الترددات وتعيينها؛ ومعالجة أي مسألة ذات طابع عالمي النطاق تتعلق بالاتصالات الراديوية؛ وتكليف لجنة لوائح الراديو ومكتب الاتصالات الراديوية، واستعراض أنشطتهما؛ وتحديد المسائل المراد دراستها من قبل جمعية الاتصالات الراديوية ولجان الدراسات التابعة لها تحضيراً لمؤتمرات الاتصالات الراديوية القادمة.