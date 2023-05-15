نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع قائد الجيش الباكستاني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 11:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” خلال اتصال هاتفي اليوم مع الفريق أول عاصم منير قائد الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة .. علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان في الشؤون والقضايا الدفاعية والعسكرية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وبحسب “وام”، أكد صاحب السمو رئيس الدولة – خلال الاتصال الهاتفي – حرص دولة الإمارات على دعم كل ما يحقق الوفاق والاستقرار في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، ويلبي تطلعات شعبها إلى التقدم والازدهار.

من جانبه أعرب قائد الجيش الباكستاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات دوام التطور والرقي والازدهار.