نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تبدأ تطبيق منظومة “تنبيه السائقين في الحالات الطارئة” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 12:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت شرطة أبوظبي، صباح اليوم الاثنين، عن البدء في تطبيق منظومة “تنبيه السائقين في الحالات الطارئة”، على جميع الطرق الخارجية الرئيسية في الإمارة.

وتعتمد المنظومة على استخدام وميض الإضاءة الملونة للتنبيه لوقوع حادث مروري على الطريق، أو التحذير من الحالات الجوية المتقلبة.

وتسهم منظومة “تنبيه السائقين في الحالات الطارئة” في تعزيز السلامة المرورية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي.