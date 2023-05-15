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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الباراغواي بذكرى استقلال بلاده

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى فخامة ماريو عبده بينيتز رئيس جمهورية الباراغواي ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس ماريو عبده بينيتز.

 



            

محمد بن راشد ومحمد بن زايد


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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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