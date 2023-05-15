نشكركم على متابعتكم خبر زيادة زمن الامتحان الختامي للعام الدراسي الجاري نصف ساعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 02:49 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، زيادة زمن الامتحان الختامي للعام الدراسي الجاري 2022-2023، مدة 30 دقيقة، ليصبح زمن كل امتحان ساعتين ونصف.

وذكرت المؤسسة، وفق صحيفة “الخليج”، أن الامتحان للجميع ساعة ورقي وساعة ونصف إلكتروني، ولا يوجد اختبارات مركزية للصفين1و2.

وسيكون امتحان الصفين 3و4 ورقياً بالكامل ويصححه المعلم، والاجتماعيات والإسلامية والصحية والأحياء والكيمياء

مركزية إلكترونية للثانوية.

أما الإنجليزية والعربية والرياضيات والعلوم التطبيقية والفيزياء، فتطبق لطلبة 12 ورقية، والتصحيح مركزي.