نشكركم على متابعتكم خبر ولي عهد عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان شماء عبدالله سعيد البدواوي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أدى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان اليوم صلاة الجنازة في مسجد الشيخ زايد بعجمان على جثمان المغفور لها بإذن الله شماء عبدالله سعيد البدواوي والدة كل من محمد و سلطان و سالم و علي و بخيت راشد بخيت المطروشي .

وبحسب “وام”، أدى الصلاة إلى جانب سمو ولي العهد .. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية و الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية و الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان و الشيخ صقر بن راشد النعيمي و الشيخ أحمد بن راشد النعيمي وسعادة عبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان الحاكم وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع غفيرة من أبناء إمارة عجمان والمقيمين.