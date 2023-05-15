نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الأركان يبحث مع نظيره الفرنسي التعاون العسكري هاتفياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 05:53 مساءً - متابعة _ لمى نصر: تلقى معالي الفريق الركن عيسى بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفيا من الفريق أول / فابيان ماندون رئيس أركان الشؤون العسكرية لرئيس الجمهورية الفرنسية. وبحثا خلال الاتصال علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع الدفاعية والعسكرية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطويرها، بما يخدم البلدين.







