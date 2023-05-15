نشكركم على متابعتكم خبر سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 05:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. و نص المرسوم على أن يُعاد تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة من الدوائر والهيئات والمجالس الآتية:. مكتب سمو الحاكم.

الديوان الأميري.

الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

القيادة العامة لشرطة الشارقة.

دائرة الأشغال العامة.

دائرة التخطيط والمساحة.

دائرة التنمية الاقتصادية.

دائرة الثقافة.

دائرة الخدمات الاجتماعية.

دائرة الزراعة والثروة الحيوانية.

دائرة الطيران المدني.

دائرة العلاقات الحكومية.

دائرة المالية المركزية.

دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

دائرة الموارد البشرية.

دائرة شؤون البلديات.

دائرة شؤون الضواحي والقرى.

مجلس الشارقة للإعلام.

مكتب الشؤون الاتحادية.

هيئة الإنماء التجاري والسياحي.

هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

هيئة الشارقة الصحية.

هيئة الشارقة للثروة السمكية.

هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.

هيئة الطرق والمواصلات.







