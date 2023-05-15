نشكركم على متابعتكم خبر منصور بن زايد يلتقي وزير الطرق وإعمار المدن في إيران على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 05:53 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، معالي مهرداد بذرباش وزير الطرق وإعمار المدن في إيران والوفد المرافق له، وذلك على هامش النسخة السابعة عشرة من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 الذي يعقد في أبوظبي.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من مجالات التعاون المشتركة وسبل تطويرها بين البلدين إضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.