نشكركم على متابعتكم خبر مليارا درهم تصرفات عقارات دبي اليوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 05:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم، أكثر من ملياري درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 638 مبايعة بقيمة 1.79 مليار درهم منها 39 مبايعة أراض بقيمة 335.3 مليون درهم و599 مبايعة شقق وفلل بقيمة 1.45 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 135 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 122 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 49 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 104 مبايعات بقيمة 85 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 68 مبايعة بقيمة 287 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 90 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 188.46 مليون درهم منها 25 رهن أراض بقيمة 39.89 مليون درهم و91 رهن فلل وشقق بقيمة 148.57 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 13 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 29.45 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 5 ملايين درهم وأخرى في منطقة الوصل بقيمة 5 ملايين درهم.