نشكركم على متابعتكم خبر سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين أحمد بن ركاض العامري رئيساً تنفيذياً لهيئة الشارقة للكتاب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 08:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس تنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب.

ونص المرسوم على أن يُعيّن سعادة أحمد إبراهيم سلطان بن ركاض العامري، رئيساً تنفيذياً لهيئة الشارقة للكتاب وذلك اعتباراً من تاريخه.