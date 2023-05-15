نشكركم على متابعتكم خبر منصور بن زايد يشهد افتتاح مؤتمر و معرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 في أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 08:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، اليوم حفل افتتاح النسخة السابعة عشرة من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023، في أبوظبي.

حضر الافتتاح معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية و معالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي و معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة – أبوظبي ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي و معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي ومعالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي وعدد من مسؤولي قطاع النقل في دول المنطقة والعالم .

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إنَ القيّادة الرشيدة لدولة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً لتطوير قطاع النقل، ودعم صناعة السكك الحديدية ومدّ شبكة قطاراتها من أجل تعزيز التنمية في كافة أرجاء الدولة، نظراً للدور الحيوي الذي تقوم به السكك الحديدية في دعم الاقتصاد وتعزيز فرص الاستثمار وتقوية الروابط الإنسانيّة والتجارية.

و أشاد سموه بجهود سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات ورؤيته لتطوير مشاريع “شركة الاتحاد للقطارات”، والتي تُجسد الطموح الذي تسعى دولة الإمارات لتحقيقه للريادة في قطاعات النقل، وشحن البضائع، وتعزيز الربط بين مدن الدولة، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في ميدان السكك الحديدية.

وثّمن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جهود القائمين على تنظيم مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023، في أبوظبي، مشيداً بأهمية هذا الحدث في تعزيز قدرات الدولة في مجال النقل، وتحسين البنية التحتية، وتطوير التعاون الإقليمي والدولي في هذا القطاع الحيوي.

وحضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان جانباً من فعاليات افتتاح المعرض، وشهد سموه عرض فيلم حول إنجازات “شركة الاتحاد للقطارات” ومشاريعها الريادية و قام سموه بجولة في عددٍ من أجنحة المعرض، واستمع إلى شرح حول الصناعات والمشاريع المعروضة.

يقام مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وهيئة السكك الحديدية بدول مجلس التعاون في مركز أبوظبي الوطني للمعارض على مدى يومي 15 و 16 مايو 2023.

من جانبه أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن قطاع السكك الحديدية يلعب دوراً رئيساً في الازدهار والتنمية الشاملة بمحاورها الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والسياحية، إلى جانب تحقيقه المستهدفات البيئية والمناخية التي تشكل هدفاً استراتيجياً للخمسين عاماً القادمة، موضحاً أن حكومة الإمارات تولي قطاع النقل البري أهمية قصوى، لا سيما السكك الحديدية، والتي خصصت لها محوراً استراتيجياً ضمن مشاريع الخمسين، من خلال إطلاقها “البرنامج الوطني للسكك الحديدية” في نهاية عام 2021، ليشكل أكبر منظومة من نوعها للنقل البري على مستوى الدولة، باستثمارات تبلغ 50 مليار درهم،ما يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل البري، ويعزز تنافسية الدولة في هذا المجال إقليمياً وعالمياً.

وأوضح معاليه أن الاستثمار في قطاع السكك الحديدية يوفر حلاً ناجحاً وفعّالاً أكثر ملاءمة للبيئة واستدامة النقل البري، وأن هذا القطاع أصبح يحتل أهمية متقدمة في الإمارات أكثر من أي وقت مضى، وذلك لدوره في تحقيق مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، مؤكداً أن وسائل النقل في الإمارات بمختلف أشكالها تتميز بمستواها الفائق من حيث الجودة والكفاءة، بما يضمن انسيابية التنقل الآمن للركاب والمسافرين، وسهولة الترابط الاجتماعي وحركة التجارة.

وقال معاليه:” في السنوات الأخيرة، شهدنا طفرة غير مسبوقة في الاستثمار في البنية التحتية للسكك الحديدية في الإمارات ودول الخليج، وإن هذه الاستثمارات بمثابة شهادة على الدور المحوري الذي يلعبه في دفع التقدم والازدهار في المنطقة”، لافتا إلى أن التقارير المتخصصة تشير إلى أن سوق السكك الحديدية العالمي سيشهد نمواً سنوياً يبلغ 3% حتى العام 2027، ليصل حجم السوق العالمي إلى 230 مليار دولار بين عامي 2025 و2027″

و يستضيف الحدث مجموعة من الوزراء يمثلون عدداً من الدول الشقيقة والصديقة، بمن فيهم معالي سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان، ومعالي جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات في دولة قطر، ومعالي الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل في مصر، ومعالي ربيع المجيدي، وزير النقل في تونس، ومعالي رزاق السعداوي، وزير النقل في العراق، ومعالي هيو بيريمان، وزير السكك الحديدية البريطاني.

ويحضر نسخة هذا العام أكثر من 10,000 مشارك، من ضمنهم 400 متحدث متميز، وتشارك فيه أكثر من 300 جهة عارضة، تتنافس في تقديم حلولٍ مبتكرة لتطوير القطاع.

وتغطي أجندة المؤتمر العديد من المواضيع المختلفة على مدار يومين ويركز يومه الأول بشكل كبير على الابتكار والرقمنة، و تناول مسائل تغطي المحطات الطرفية الذكية ورقمنة الخدمات اللوجستية، إلى جانب نظم المدفوعات غير التلامسية.. وسيركز اليوم الأول أيضاً بشكل واضح على المسائل المتعلقة بالربط، مع تنظيم جلسات تتناول ربط الموانئ والعمليات العابرة للحدود ضمن جدول الأعمال.

ويتناول المشاركون في اليوم الثاني المسائل ذات الصلة بالاستدامة والتمويل، لاسيما وأن دولة الإمارات ستستضيف مؤتمر الأطراف (كوب 28) في وقت لاحق من هذا العام.

وفي هذا الإطار، يتضمن جدول الأعمال جلسات تتناول دور السكك الحديدية في الحد من الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن استخدام الهيدروجين في تكنولوجيا القطارات.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة السكك الحديدية الوطنية تلعب دوراً مهماً في توفير شبكة حديثة ومستدامة لنقل جميع أنواع البضائع، بما في ذلك البتروكيماويات والصلب الخام والحجر الجيري والأسمنت ومواد البناء والنفايات الصناعية والمنزلية والألمنيوم والسلع الغذائية والبضائع العامة.. وتسهم في تعزيز مكانة الدولة محورا للنقل على مستوى المنطقة.