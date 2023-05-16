نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يهدي مدينة دبا الحصن 3 مشاريع جديدة ويوجه بسرعة صيانة مدرسة الصجعة وإعادة تشغيلها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 مايو 2023 08:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ببناء مدرسة جديدة للبنات في مدينة دبا الحصن تضم 24 فصلاً دراسياً مجهزاً بالكامل على أن يتم الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي المقبل كما أمر سموه بإنشاء مستشفى جامعي ومركز تجاري تابع لجمعية الشارقة التعاونية في جزيرة الحصن بمدينة دبا الحصن.

كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بسرعة صيانة مدرسة الصجعة وإعادة تشغيلها اعتباراً من الفصل الدراسي المقبل.