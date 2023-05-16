نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد: القفال يعكس إرث الآباء والأجداد وعلاقتنا بالبحر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 مايو 2023 08:53 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن سباق القفال يعكس إرث الآباء والأجداد وعلاقتنا بالبحر ، مشيراً سموه إلى أن القفال رحلة استثنائية تنطلق من صير بونعير إلى شواطئ دبي في مشهد يجمع بين الماضي العريق والحاضر والمستقبل المشرق.

وقال سموه عبر حسابه في “تويتر”: “سباق القفال يعكس إرث الآباء والأجداد وعلاقتنا بالبحر… رحلة استثنائية تنطلق من صير بونعير إلى شواطئ دبي في مشهد يجمع بين الماضي العريق والحاضر والمستقبل المشرق…رحم الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الراعي الأول لهذا السباق منذ بدايته في 1991، وتمنياتي بالتوفيق للمشاركين في نسخته الـ 32”.

ووجه سموّه اللجنة العليا المنظّمة لسباق القفال بتسهيل مهمة المشاركين كما وجّه بتعاون كافة الجهات المعنية لإنجاح كافة مراحل السباق الكبير الذي سينطلق من عمق مياه الخليج العربي من جزيرة صير بونعير مروراً بجزيرة القمر وصولاً إلى شواطئ دبي لمسافة تزيد عن 50 ميلاً بحرياً، لإخراج هذه الاحتفالية التراثية على الوجه الأمثل.

ودعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جميع المشاركين في السباق من لجان تنظيمية ولجان معاونة وشركاء وداعمين ومُلّاك ونواخذة وبحارة إلى التعاون في إنجاح الحدث لاستمرار السباق على الصورة المشرفة التي جعلته حدثاً يترقبّه الجميع في هذا الوقت من كل عام.