نشكركم على متابعتكم خبر تعاون بين “الإمارات للخدمات الصحية” و”فايزر” لإنشاء منصة لطلبة المدارس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 مايو 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

وقعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مذكرة تفاهم مع شركة “فايزر الخليج” بغرض تعزيز آفاق التعاون لإنشاء منصة رقمية للبيانات مخصصة لطلبة المدارس في العيادات المدرسية بالتعاون مع الشركاء وذلك ضمن مبادرة “القامة -ننمو في مدارسنا”.

وبحسب “وام”، شهد توقيع المذكرة سعادة يوسف السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ووقعها الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في المؤسسة والدكتور ياسر الدرشابي نائب الرئيس والمدير الطبي الإقليمي لشركة “فايزر” في منطقة الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين .

وتهدف المذكرة إلى تمكين ممرضي الصحة المدرسية بمعرفة الاضطرابات النمائية ومتابعة نمو الطالب من خلال قياس الطول والوزن وفقاً للقوانين والإجراءات المنظمة في الدولة وذلك للوقوف على التحديات والتنبؤ بأي مشاكل صحية للطلبة واستكمالاً لجهود المؤسسة في تعزيز الواقع الصحي ضمن البيئات التعليمية وتحقيق مساعيها بمجتمع تعليمي صحي وآمن تماشياً مع الخطط الوطنية فيما يخص صحة الطلبة.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني أهمية توقيع هذه المذكرة مع “فايزر” ودورها في تعزيز جهود الجانبين فيما يخص المجالات المشتركة ويرتبط بتمكين الواقع الصحي في البيئات التعليمية من خلال منصة رقمية مبتكرة للبيانات تم تخصيصها لطلبة المدارس مشيراً إلى حرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية المثمرة التي تقود إلى تحقيق مستهدفات المؤسسة وتسهم في نقل رسالتها وقيمها وتعزز من جودة الحياة الصحية.

وأضاف أن إنشاء المنصة يأتي في إطار الخطوات الوقائية والاستباقية التي تنتهجها المؤسسة ضمن مساعيها نحو تحقيق الأهداف العامة ذات الصلة بجودة الحياة الصحية لجميع فئات المجتمع ..مشدداً على أن البيئات المدرسية تعتبر من الأماكن الحيوية التي تحرص المؤسسة على تعزيز أدوات الصحة والسلامة الوقائية فيها من خلال المتابعة وقراءة البيانات الواردة بما يسهم في تقليص مخاطر الأمراض النادرة وأمراض السمنة.

وتنص بنود المذكرة على أن تتكفل شركة “فايزر الخليج” بتوفير الدعم المالي لإنشاء المنصة الرقمية بما يتماشى مع المتطلبات الفنية وتوفير التدريب اللازم عبر ورش العمل أو أي نوع آخر من أنواع التدريب وفقاً لاحتياجات ومتطلبات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

من جهته عبر الدكتور ياسر الدرشابي عن سروره بعقد هذه الشراكة مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بهدف دعم خطة العمل الوطنية في دولة الإمارات منوها بأن برنامج “القامة- ننمو في مدارسنا ” الفريد من نوعه يهدف إلى قياس طول ووزن الطالب في إطار “نظام الرعاية الصحية الأولية” لدعم المدارس ورفع مستوى الوعي حول اضطرابات النمو وأمراض السمنة بالإضافة إلى تدريب الممرضات على اتباع أحدث الممارسات والفحوصات وذلك بإستخدام منصة رقمية مبتكرة لإستخلاص البيانات وتحليلها.