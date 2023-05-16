نشكركم على متابعتكم خبر “مالية دبي” تشرع في تنفيذ برنامج “امتثال” للتوعية بضريبة الشركات في الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 مايو 2023 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

شرعت دائرة المالية في حكومة دبي، بتنفيذ برنامج التدريب المتكامل “امتثال ” المختص بالتوعية بضريبة الشركات في الدولة، التي يبدأ تطبيقها في الأول من يونيو المقبل حيث يُعدّ هذا البرنامج الأول من نوعه في الدولة، نظرًا لاعتماده على المشاركة التفاعلية مع المستفيدين، بالإضافة إلى طرحه العديد من الأمثلة الواقعية المرتبطة ببيئة الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبحسب “وام”، بدأ تنفيذ الورش التوعوية، في إطار برنامج امتثال، بالتعاون مع غرف دبي، الشريك الاستراتيجي للبرنامج، وشركة “كيه بي إم جي”، الشريك المعرفي للبرنامج.

وأكّد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، على أهميّة أن تحظى الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية بالفرصة المناسبة التي تتيح لها الانخراط بشكل سليم في المنظومة الضريبية الوطنية، معربًا عن أمله في أن يساعد “امتثال” الشركات المسجلة في إمارة دبي على الاستفادة من الخبرات التي يضعها البرنامج بين أيدي المعنيين لضمان أعلى درجات الامتثال بنظام ضريبة الشركات الذي أقرته دولة الإمارات حديثًا ويدخل حيّز التنفيذ في الأول من يونيو المقبل.

وقال: “تحرص دائرة المالية، في ضوء رؤية القيادة الرشيدة، وبالتعاون مع غرف دبي، على توعية شركات القطاع الخاص في دبي بجميع عناصر المنظومة الضريبية الجديدة، إضافة إلى الحوافز المقررة وآلية الاستفادة منها، لا سيما وأن متطلبات الالتزام بهذه الضريبة تختلف عن متطلبات الالتزام بضريبة القيمة المضافة.

من جانبه، رحّب محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، بانطلاق البرنامج التدريبي التفاعلي المبتكر “امتثال”، مشيدًا بحرص دائرة المالية في حكومة دبي على تزويد الشركات العاملة في الإمارة بالمعرفة اللازمة التي تؤهلها للتعامل مع المنظومة الضريبية الجديدة.

وأضاف: “نثمن جهود دائرة المالية في إطلاق هذا البرنامج التدريبي المتميز وسعداء للغاية بتعاوننا معاً لنشر الوعي بضريبة الشركات والأعمال وأهم مزايا القانون ومتطلبات الامتثال لأحكامه، ويأتي ذلك في إطار التزامنا المستمر بدعم مجتمع الأعمال في دبي واطلاعهم على آخر المستجدات القانونية والتشريعات التي تؤثر على أعمالهم، إضافة إلى حرصنا على توفير بيئة ملائمة وتنافسية تحفز نمو الشركات، وتعزز من مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والاستثمار وتدعم مسيرة التنويع الاقتصادي للدولة”.

وتُقام المرحلة الأولى من برنامج امتثال في المقرّ الرئيس لغرف دبي ويقدمه متخصصون من شركة “كيه بي إم جي” للاستشارات. ويحصل المشاركون في البرنامج على شهادات مشاركة صادرة من دائرة المالية. ويأتي البرنامج التدريبي التوعوي ليضافر الجهود الاتحادية والمحلية ويضمن تحقيق أعلى درجات الامتثال للضريبة على الشركات والأعمال، ويتضمن ورشًا تدريبية حضورية تُقدّم للمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية، وتستمر كل منها ليوم واحد.

ودعت دائرة المالية الشركات إلى زيارة موقع البرنامج التدريبي امتثال

https://dofworkshops.ae لمعلومات أوفى، وللتسجيل في البرنامج.