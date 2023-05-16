نشكركم على متابعتكم خبر 65% زيادة عدد الشركات خلال الأعوام الـ3 الماضية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 مايو 2023 11:53 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

كشف معالي “عبدالله بن طوق المري”، وزير الاقتصاد، عن ارتفاع عدد الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة، بنسبة كبيرة وصلت إلى نحو 65% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وجاء الارتفاع على عكس ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي. حول انخفاض نسب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

فعلى سبيل المثال في عام 2020، بلغ إجمالي عدد الشركات المتناهية الصغر، والشركات الصغيرة، والمتوسطة، 337 ألف 83 شركة. وارتفع في عام 2021 ليصل إجمالي الشركات إلى 413 ألف 719 ألف شركة. ووصل إجمالي عدد الشركات لـ 557 ألف 983 شركة بنهاية العام الماضي 2022.

وبين “المري” أن إجمالي عدد الشركات المملوكة للمواطنين شهد ارتفاعاً، حيث ارتفع من 309 ألف 778 شركة في عام 2020 إلى 356 ألف 755 شركة في عام 2021. وصولاً إلى 393 ألف 429 شركة بنهاية العام الماضي.