نشكركم على متابعتكم خبر عمار النعيمي يستقبل السفير الصيني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 مايو 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم اليوم سعادة تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين .

وبحسب “وام”، رحب سموه بالسفير .. مؤكدا على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين وتبادل الأحاديث التي من شأنها تقوية تلك العلاقة بين الشعبين الصديقين في العديد من القطاعات وسبل توطيدها.

وأشاد سعادة السفير الصيني بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف الميادين و إمارة عجمان خاصة .

حضر اللقاء .. معالي الدكتور الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم و الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام شؤون المواطنين و سعادة حمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم و سعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة و عدد من كبار المسؤولين.