نشكركم على متابعتكم خبر “زايد العليا” تعلن بدء التسجيل للمشاركة في “تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي لأصحاب الهمم “ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 مايو 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن فتح باب التسجيل للمشاركة في منافسات المسابقة الدولية ” تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي لأصحاب الهمم” الذي تستضيفه إمارة أبوظبي في أكتوبر 2023، لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وذلك في مركز أبوظبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، بهدف تعزيز الوعي الرقمي وتعلم المهارات الرقمية كعامل لفئة الشباب من أصحاب الهمم من “ذوي الإعاقة النمائية”.

وبحسب” وام”، يعد التحدي مبادرة تصب بشكل مباشر في السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بهدف تمكينهم، وبما يتلاءم مع استراتيجية إمارة أبوظبي لأصحاب الهمم التي تهدف إلى جعل أبوظبي مدينة دامجة ومهيأة​ لأصحاب الهمم وداعمة لحقوقهم.

وتهدف المسابقة لتمكين أصحاب الهمم من الوصول إلى المعلومات بما لديهم من قدرات فردية دون الحاجة لمساعدة من الأخرين، كما أن المسابقة تعتبر فرصة لسد الفجوة الرقمية التي تمثل أحد التحديات بالنسبة لأي مبادرة للتحول الرقمي لتلك الفئة من أصحاب الهمم” ذوي الإعاقة النمائية”.

وقال أسعد حواس مدير مكتب إدارة المشروعات بالمؤسسة إن التسجيل واستقبال الطلبات للمشاركة في المسابقة يستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبلم ن خلال الرابط

https://gitcabudhabi.com/register/ar ، ويتم استقبال جميع الطلبات ، يتبعها تقييم المسجلين من خلال الاختبار التمهيدي لاختيار 50 – 60 طالباً للتأهل للدور التمهيدي، ثم يجري تسجيل المتأهلين للدور التمهيدي في الموقع الرئيسي للمسابقة في كوريا، على أن تقام المسابقة الدولية في أكتوبر العام الحالي ويشترط على الراغبين بالتسجيل للمشاركة ضرورة امتلاك جهاز حاسب آلي محمول.

وأضاف أن المؤسسة وبالمشاركة مع الجهات الداعمة المتمثلة بكل من سايبر جيت للحماية الالكترونية، ومجلس الأمن السيبراني، وجامعة بوليتكنك أبوظبي، وجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا توفر التدريب للمشاركين من أصحاب الهمم الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وأشار إلى أن التدريب الذي يقدمه نخبة من المدربين ذوي الخبرة في هذا المجال سيتضمن كل ما يتعلق بالتحدي ومجالات المشاركة، وسيتم توفير الدعم الفني والمواد التعليمية اللازمة لتحقيق أقصى استفادة للطلاب الملتحقين بالتدريب معربا عن أمله في أن يستفيد المشاركون ويحققوا نتائج إيجابية في المسابقة التي سيستضيفها أبوظبي في أكتوبر 2023.

من جانبها قالت لطيفة سعيد الخييلي مدير متابعة وإدارة المشاريع بمكتب إدارة المشاريع في المؤسسة إن المسابقة تتكون من ستة مجالات مع إمكانية مشاركة أصحاب الهمم في أكثر من مجال، وهي مجال تقييم مهارات انشاء وتحرير العرض التقديمي باستخدام البوربوينت، والمجال الثاني تقييم المهارات اللازمة لاستخدام الوظائف وحساب البيانات وتحريرها في ظروف معينة باستخدام الإكسل، والثالث تقييم مهارات البحث والاستفادة من المعلومات التي تتناول مشاكل الحياة اليومية باستخدام شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ).

وأشارت إلى أن المجال الرابع يتضمن تقييم مهارات صنع وتحرير الفيديو الذي يتعامل مع مواضيع محددة بشكل مبدع، والخامس تقييم مهارات استخدام برنامج سكراتش لبرمجة السيارات ذاتية القيادة ( الترميز )، والمجال السادس والأخير تقييم المهارات لجعل الحياة أكثر ملاءمة للأشخاص أصحاب الهمم من خلال تكنولوجيا المعلومات أو الفكرة الأساسية.

جدير بالذكر أن مسابقة تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي لأصحاب الهمم( GITC ) هو مشروع لتعزيز قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصال لدى الشباب من تلك الفئات وإرساء الأساس للتقدم الاجتماعي وتحسين الوعي بإمكانية الوصول الرقمي لهم، وسيكون استضافة الحدث في دولة الإمارات والشرق الأوسط لأول مرة كدولة عربية.

وبــدأ التحدي عــام 1992 فــي كوريــا الجنوبيــة بهــدف تقلــيص الفجــوة الرقمية للأشخاص من تلك الفئات، ومنذ العام 2011 تـم توسـيعه ليشـمل الشباب أصحاب الهمم في جميع أنحاء العـالم مـع التركيـز علـى منطقـة آسـيا والمحــيط الهــادئ لتعزيز مشاركتهم في المجتمع من خلال الالتحاق بالتعليم العالي وإيجاد فرص عمل، وفي عام 2024 سيتم تطويرها لتصبح منافسة أكثر استدامة من خلال تعزيز مصداقية المنافسة المشهورة دوليا واستقلال الدول المشاركة .​​