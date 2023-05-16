نشكركم على متابعتكم خبر توظيف 66 ألف مواطن في القطاع الخاص بنهاية الربع الأول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 مايو 2023 01:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد معالي الدكتور “عبدالرحمن بن عبدالمنان العور”، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن إجمالي أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص. وصل بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2023، إلى أكثر من 66 ألف مواطن، تم توظيفهم في 16 ألف شركة بالقطاع الخاص.

وأشار معاليه في مداخلة، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، بأن العام الجاري شهد انضمام أكثر من 10 ألف و500 مواطن ومواطنة، للعمل في القطاع الخاص. في الوقت الذي وصلت فيه عدد الشركات الجديدة التي وظفت مواطنين الدولة خلال العام الجاري، إلى أكثر من 2000 شركة إضافية، بمعدل نمو بلغ 13%.

وبحسب نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وفقاً لأبرز القطاعات الاقتصادية من إجمالي عدد المواطنين في القطاع الخاص حتى نهاية الربع الأول 2023. فقد وصلت نسبة المواطنين العاملين في قطاع خدمات الأعمال إلى 10%، وفي الإنشاءات إلى 14% وفي التجارة وخدمات الإصلاح إلى 13%، بينما تبلغ 10% في الصناعات التحولية، وفق صحيفة “البيان”.