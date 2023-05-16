نشكركم على متابعتكم خبر تعيين ذياب بن محمد بن زايد رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 مايو 2023 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر سمو الشيخ “خالد بن محمد بن زايد آل نهيان”، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، برئاسة سمو الشيخ “ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان”.

ويضم المجلس في عضويته: “شما بنت سهيل المزروعي، أحمد علي الصايغ، الدكتور مغير خميس الخييلي، والدكتور مبارك سعيد الشامسي”.

كما يضم أيضاً: “محمد سعيد الظنحاني، ناصر سعيد آل علي، مالك سلطان آل مالك، وسعيد راشد الزعابي”.