نشكركم على متابعتكم خبر “طرق دبي”: توصيل رخص القيادة وملكيات المركبات خلال ساعتين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 مايو 2023 05:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن إضافة خدمات توصيل جديدة للمتعاملين تشمل توصيل رخص القيادة وملكيات المركبات خلال ساعتين من وقت استلام التأكيد على إجراءات المعاملة داخل مدينة دبي فقط، بالإضافة إلى التوصيل خلال اليوم نفسه في كل من دبي وأبوظبي والشارقة، كما تمت إضافة خدمة جديدة لتوصيل الشحنات الدولية للمتعاملين خارج دولة الإمارات.

وتسعى الهيئة من خلال توفير خدمات توصيل جديدة وسريعة إلى إسعاد الناس وتحقيق التحسين والتطوير المتواصل في مجال توصيل الشحنات لسائقي ومالكي المركبات، والتي تتضمن طلب تجديد ملكية مركبة وطلب تجديد رخصة قيادة وطلب إصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة القيادة بالإضافة لخدمة طلب إصدار بدل فاقد أو تالف لملكية مركبة وإصدار رخصة قيادة دولية.

وأوضحت الهيئة أنه خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ إجمالي عدد طلبات توصيل المعاملات 134 ألف و640 معاملة. حيث تم توصيل ما يقارب 107 ألف و54 معاملة تجديد ملكية مركبة، و25 ألف و500 معاملة لتجديد رخص القيادة، و939 معاملة استبدال رخصة القيادة التالفة والمفقودة، بالإضافة إلى توصيل 732 معاملة خاصة بخدمة إصدار رخصة قيادة دولية، و415 معاملة لخدمة تلف أو فقدان تسجيل مركبة.