نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس غانا تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ “COP 28” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 مايو 2023 06:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، رسالة خطية إلى فخامة نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، المقرر عقده بمدينة إكسبودبي في شهر نوفمبر المقبل.

وسلّم الرسالة إلى فخامته السيد عامر العلوي القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية غانا.