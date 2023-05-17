نشكركم على متابعتكم خبر حشر آل مكتوم يفتتح معرضي “كابسات 2023” و”إنتيغريت ميدل إيست “ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 مايو 2023 06:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس مؤسسة “دبي للإعلام”، النسخة الـ 29 من المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية (كابسات) 2023، والدورة الافتتاحية لمعرض “إنتيغريت ميدل إيست” في مركز دبي التجاري العالمي.

عقب الافتتاح، قام سموه بجولة في أجنحة المعرضين حيث زار سموّه أجنحة عدد من الدول المشاركة ومنها: بافاريا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيرلندا الشمالية.

وبحسب “وام”، يأتي تنظيم المعرضين الدوليين في دبي تأكيدا على دورها المحوري في تطوير قطاع الإعلام وصناعة مستقبله، بما تمتلكه من مقومات وإمكانات متطورة تسهم في دعم القطاع.

واطلع سموه على ما أبرز ما يضمه المعرضان، اللذان يستمران 3 أيام، في مجالات صناعة المحتوى والإنتاج والبث والتوزيع واتصالات وإدارة الأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا الفضاء وقطاع الإعلام المرئي والصوتي في المنطقة، بمشاركة نخبة من قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم.

( مشاركة عالمية )

ويشهد معرض “كابسات 2023” مشاركة أكثر من 340 عارضاً من أكثر من 120 دولة، إذ يتيح لهم منصة مثالية لإبراز أحدث المنتجات والحلول وعقد الشراكات لتنمية مشاريعهم التجارية في المنطقة، فيما تعتبر النسخة الافتتاحية من معرض “إنتيغريت ميدل إيست”2023 حدثاً بارزاً جديداً للتعلم والتواصل، بمشاركة نخبة من مسؤولي قطاعات التقنيات السمعية البصرية الاحترافية ووسائط الإعلام وتكنولوجيا الفضاء.

وسيتم خلال معرض “كابسات” تسليط الضوء على أحدث التقنيات التي تلعب دوراً في دفع عجلة نمو قطاع الإنتاج الإعلامي والإنتاج عن بعد والتحرير والمونتاج وقنوات توزيع الأفلام، فضلاً عن استعراض كاميرات الواقع الافتراضي المزدوجة، وتكنولوجيا الأبعاد، واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وغيرها.

ويستضيف معرض “كابسات” استوديو إنتاج افتراضي، بالشراكة مع PIXOJAM، لتقديم النصائح والإرشادات حول أفضل الممارسات لصانعي الأفلام الراغبين بالعمل في بيئاتٍ افتراضية؛ ويشهد المعرض عودة “تلفاز كابسات”، بإدارة PIXOJAM أيضاً، والذي سيتم بثُّه مباشرةً عبر كافة منصات التواصل الاجتماعي والشاشات الرقمية في المعرض.

( مؤتمرات )

ويعقد على هامش معرض “إنتيغريت ميدل إيست عدد من المؤتمرات، تشمل: “قمة إنتيغريت ميدل إيست”، و”قمة سات إكسبو”، و”نيكستجن كونتينت” ، بما يتيح للزوار فرصة استكشاف أحدث الاتجاهات والتقنيات في قطاع تكنولوجيا المرئيات والسمعيات والإعلام، بمشاركة ممثلي هذا القطاع من مختلف دول العالم.

وتشمل قائمة المتحدِّثين في المؤتمرات عددا من أبرز المسؤولين والخبراء الدوليين من Warner Bros، وDiscovery، وCNBC Arabia، وArab Telemedia Group، ومدينة دبي للاستديوهات، ولجنة أبوظبي للأفلام، ولجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، واتحاد إذاعات الدول العربية، حيث تتناول الجلسات حوارات مهمة حول تبنِّي الاستوديوهات الافتراضية، والمحتوى الترفيهي العربي، والتكنولوجيا في شركات الإنتاج، وأخبار البث التلفزيوني، ونمو برامج تلفزيون الواقع المخصصة للطهي في المنطقة.

وتستقطب “قمة سات إكسبو” العديد من الخبراء الإقليميين والدوليين في قطاع الأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا الفضاء، بمشاركة واسعة من أشهر المنظمات، بما فيها Global VSAT Forum، و”عرب سات”، وIntegrasys، Intelsat، وQuika (Talia) Limited، وQuadSat، وST Engineering IDirect، وSES، وGilat، وغيرها.

وستشهد القمة حواراتٍ هامة من خلال جلسات وحوارات تتناول موضوعات من بينها الأقمار الاصطناعية وأشباه الأقمار الاصطناعية على ارتفاعات عالية، واتصالات الأقمار الاصطناعية، والسحابة الرقمية في المدار وتقديم الفعاليات عن بعد، وتطوير تصاميم نقطة الدخول، والتعلم الرقمي، والتعلُّم الهجين والتجربة الرائدة لبناء حرم جامعي رقمي، واستوديوهات الأصوات الغامرة، وتنامي مكانة الرياضات الرقمية، وتبني تقنيات الإعلام السمعية والبصرية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، والتي تعتمد على إنترنت الأشياء في عملية البناء الذكي.

وقالت تريكسي لوهميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: يرحِّب مركز دبي التجاري العالمي بزوار النسخة الـ 29 من معرض “كابسات 2023” والنسخة الافتتاحية من معرض “إنتيغريت ميدل إيست” اللذين يستقطبان نخبة من أبرز الخبراء والمسؤولين من مختلف القطاعات لإبراز أحدث التقنيات والابتكارات؛ وبصفته الجهة المنظمة لمعرض “كابسات”، يواصل مركز دبي التجاري العالمي توفير منصة أعمال رائدة لقطاعات الإعلام والترفيه والأقمار الصناعية لدعم تطورها وتعزيز آفاق نموها.

وأضافت لوهميرماند: إطلاق معرض “إنتغريت ميدل إيست” هذا العام سيسهم في رفد مزودي الحلول السمعية البصرية الاحترافية وتقنيات وسائط الإعلام والراغبين بشرائها بفرص جديدة في السوق؛ ونؤكد حرصنا على استقطاب أهم الجهات من مختلف القطاعات وتوفير مساحة لاستعراض الحلول المبتكرة وتمكين التعاون وبناء الشراكات؛ ونتطلَّع قدماً للفرص الجديدة التي ستوفِّرها فعاليات المعرضين هذا العام لتعزيز التوسع الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابياً على مختلف القطاعات.

وتتيح النسخة الافتتاحية من “إنتيغريت ميدل إيست” للزوار استكشاف قطاع التكنولوجيا السمعية البصرية الاحترافية عبر خصائص تفاعلية تتضمن تجربة رقمية ثلاثية الأبعاد على حائط LED رقمي بمساحة 100 متر مربع، فضلاً عن تجربة التفاعل مع شاشة بمساحة 90 متراً مربعاً، وكلاهما من تطوير شركة Absen، المزود العالمي الرائد لحلول الشاشات الرقمية.

ويتضمَّن المعرض كذلك منطقة التعلم التفاعلي، والساحة التجريبية للمؤتمرات، وجهاز محاكاة المنزل الذكي، واللافتات الرقمية وتقنيات التعليم، وغرف القيادة والتحكم، وحلول الفعاليات المباشرة.