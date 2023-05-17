نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس موزمبيق تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ “COP28” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 مايو 2023 08:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، رسالة خطية إلى فخامة فليبي جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، تتضمن دعوة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي.

سلم الرسالة السيد سعيد محمد سعيد باعمران، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى موزمبيق، إلى معالي فيرونيكا مكامو، وزيرة الخارجية والتعاون بجمهورية موزمبيق.